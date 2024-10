Von Roland Preuß, Bastian Brinkmann, Berlin

Anfang Juli klang Karl Lauterbach (SPD) noch so, als ließe sich das Ganze abwenden. „Ohne Reformen würde die Pflegeversicherung teurer werden, der Beitragssatz würde steigen, weil wir auch mehr Pflegebedürftige haben“, sagte Lauterbach damals in einem Statement – und kündigte Reformen an. Nun aber verdichten sich die Hinweise, dass diese Reformen nicht reichen, um die steigenden Kosten für die etwa 5,2 Millionen Pflegebedürftigen zu bezahlen, die die gesetzliche Pflegeversicherung unterstützt.