Der Entwurf der Expertenkommission „Zukunftspakt Pflege“ war noch nicht offiziell vorgestellt, da hagelte es schon Kritik. „So wird das nichts“, schimpfte der Arbeitgeberverband Pflege. Der Deutsche Pflegerat beklagte, dass weiter die Kassen, Länder und Kommunen über die Pflege und ihre Zukunft bestimmen sollen, nicht aber die Pflegekräfte selbst und ihre Verbände. Die Kritik verstummte auch nicht, als Bundesgesundheitsministerium Nina Warken (CDU), die den Vorsitz in der Kommission innehat, den Entwurf präsentierte. Sie beteuerte am Donnerstagnachmittag, man sei angetreten, „um die soziale Pflegeversicherung auf ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Fundament zu stellen“. Die vorgelegten Ergebnisse der Bund-Länder-Kommission lieferten dafür eine „gute Grundlage“.
GesundheitRegierung verärgert Pflegekräfte mit Reformideen
Lesezeit: 3 Min.
Eine Kommission der Gesundheitsministerin will die Versorgung von Pflegebedürftigen verbessern. Es hagelt Kritik – auch weil offen bleibt, wie die Vorschläge finanziert werden sollen.
Von Rainer Stadler, München
Pflege-Diskussion:Wie man die Pflege in Deutschland verbessern könnte
Man müsste endlich rechtzeitig anfangen, alten und gebrechlichen Menschen wieder auf die Beine zu helfen – und zu einem selbständigen Leben. Ein Aufruf zu einem anderen Denken.
Lesen Sie mehr zum Thema