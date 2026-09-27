Bundeskanzler Friedrich Merz will nach den schweren Wahlniederlagen der CDU nun erst recht das Reformtempo hochhalten, die SPD hingegen jede Reform erst einmal auf Gerechtigkeit prüfen: Was das in der Praxis bedeuten kann, zeigt sich nun bei den geplanten Änderungen in der Pflege. Der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU), bekannt geworden mit dem Ausspruch „Einfach mal machen“, wollte ursprünglich am kommenden Mittwoch vom Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Pflegekosten absegnen lassen. Doch die SPD will diesen Beschluss erst einmal blockieren.