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GesundheitswesenDas steckt im Pflege-Sparpaket

Lesezeit: 5 Min.

Die Kosten für die Pflege alter und kranker Menschen steigen immer weiter.
Die Kosten für die Pflege alter und kranker Menschen steigen immer weiter.
IMAGO/MASKOT

Nach längeren Verhandlungen steht der Regierungsentwurf für eine Pflegereform. Worüber bis zuletzt gestritten wurde und was nun auf die Versicherten zukommt – ein Überblick.

Von Bastian Brinkmann und Rainer Stadler, Berlin

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Sein erstes großes Ziel hat Carsten Linnemann nun doch erreicht. Der frühere CDU-Generalsekretär und neue Gesundheitsminister wollte im September das Sparpaket für die Pflege im Kabinett beschließen, die SPD drängte auf Nachverhandlungen. Woran es zuletzt hakte – und wie es jetzt weitergeht.

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