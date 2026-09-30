Sein erstes großes Ziel hat Carsten Linnemann nun doch erreicht. Der frühere CDU-Generalsekretär und neue Gesundheitsminister wollte im September das Sparpaket für die Pflege im Kabinett beschließen, die SPD drängte auf Nachverhandlungen. Woran es zuletzt hakte – und wie es jetzt weitergeht.
GesundheitswesenDas steckt im Pflege-Sparpaket
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Nach längeren Verhandlungen steht der Regierungsentwurf für eine Pflegereform. Worüber bis zuletzt gestritten wurde und was nun auf die Versicherten zukommt – ein Überblick.
Von Bastian Brinkmann und Rainer Stadler, Berlin
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