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ReformpläneWas kommt jetzt auf Pflegebedürftige und Beitragszahler zu?

Lesezeit: 5 Min.

Damit pflegebedürftige Menschen möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben können, soll es ein Budget für Notdienste geben, wenn die pflegende Person kurzfristig ausfällt.
Damit pflegebedürftige Menschen möglichst lange im eigenen Zuhause bleiben können, soll es ein Budget für Notdienste geben, wenn die pflegende Person kurzfristig ausfällt. Patricia Becaroto/Imago

Der Pflegekasse fehlen Milliarden, darum nimmt die Gesundheitsministerin eine große Reform des Systems in Angriff. Die Widerstände sind riesig, denn der Plan trifft fast jeden und jede. Ein Überblick.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

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Es geht hoch her bei der Pflegeversicherung. Nach drei Jahrzehnten Vorarbeit soll sie endlich kommen. Doch es gibt nur Ärger. Eine „Kinderlosensteuer“ steht zur Finanzierung im Raum, aber alle lehnen sie ab. Die brauche es so wenig wie eine neue „Bart- und Glatzensteuer“, ätzt der CDU-Abgeordnete Friedhelm Ost. Es ist 1994, eines der berühmten „Superwahljahre“. Selbst die Kirchen sind auf Zinne, es droht die Streichung eines Feiertags zur Finanzierung. Am Ende ist der Buß- und Bettag verschwunden. Aber die Pflegeversicherung ist da.

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:Sollen Kinderlose mehr Geld in die Pflegeversicherung einzahlen?

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