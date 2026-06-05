Der Pflegekasse fehlen Milliarden, darum nimmt die Gesundheitsministerin eine große Reform des Systems in Angriff. Die Widerstände sind riesig, denn der Plan trifft fast jeden und jede. Ein Überblick.

Es geht hoch her bei der Pflegeversicherung. Nach drei Jahrzehnten Vorarbeit soll sie endlich kommen. Doch es gibt nur Ärger. Eine „Kinderlosensteuer“ steht zur Finanzierung im Raum, aber alle lehnen sie ab. Die brauche es so wenig wie eine neue „Bart- und Glatzensteuer“, ätzt der CDU-Abgeordnete Friedhelm Ost. Es ist 1994, eines der berühmten „Superwahljahre“. Selbst die Kirchen sind auf Zinne, es droht die Streichung eines Feiertags zur Finanzierung. Am Ende ist der Buß- und Bettag verschwunden. Aber die Pflegeversicherung ist da.