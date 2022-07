Der Personalnotstand an Krankenhäusern hat sich in der Pandemie noch verschärft, weil viele Pflegerinnen und Pfleger ihren Beruf aufgegeben haben.

Das Bundesgesundheitsministerium will die Krankenhäuser verpflichten, mehr Personal zu beschäftigen. Offen bleibt, wo all die benötigten Fachkräfte herkommen sollen.

Von Angelika Slavik, Berlin

In vielen deutschen Kliniken fehlt es an Pflegepersonal. Das will die Bundesregierung nun ändern: Das Gesundheitsministerium plane neue gesetzliche Vorgaben, verlautete am Donnerstag aus Berliner Regierungskreisen. So sollen Krankenhäuser künftig verpflichtet sein, ausreichend Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger zu beschäftigen, um eine gute Qualität der Versorgung sicherzustellen.

Offenbar plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein neues Instrument zur Personalbemessung, das in drei Stufen eingeführt werden soll. Von 2025 an können Kliniken, die sich nicht an die Vorgaben halten, mit Sanktionen belegt werden.

Der Pflegenotstand erregt derzeit vor allem wegen der Lage in Nordrhein-Westfalen öffentliche Aufmerksamkeit. Dort streiken seit zehn Wochen die Beschäftigten von sechs Universitätskliniken, um auf ihre schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen: Die ständige Überlastung führe dazu, dass Patientinnen und Patienten nicht angemessen versorgt werden, argumentieren sie. Der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik Essen, Jochen A. Werner, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Versorgung sei "massiv" beeinträchtigt. Der Personalmangel werde durch die Streikmaßnahmen und durch coronabedingte Ausfälle verschärft. Es komme bereits mitunter zu "akut bedrohlichen Situationen".

Zur Verbesserung der Lage in ganz Deutschland sollen Patientinnen und Patienten nach den Plänen der Bundesregierung künftig in acht verschiedene Leistungsstufen eingeteilt werden. Für jede dieser Stufen soll der für die Pflege benötigte Zeitaufwand in Minuten festgelegt werden. Basierend auf diesen Werten pro Patient ergibt sich ein Gesamtbedarf an Pflegepersonal, den die Kliniken dann auch decken müssen: Die vorgeschriebene und die tatsächliche Personalbesetzung sollen erfasst und eine etwaige Differenz sichtbar gemacht werden. Erwartet wird, dass die Pflegezeit pro Patient durch die Regelung um etwa 8,1 Prozent steigt.

Säumige Krankenhäuser müssen mit Sanktionen rechnen

Lauterbachs Eckpunkte gehen nun in die Fraktionen zur Beratung, mit einer ersten Probephase im Januar 2023 soll die Reform in Kraft treten. Dabei wäre zunächst nur eine Auswahl an Kliniken beteiligt, um das Gesetz auf seine Praxistauglichkeit zu prüfen und eventuell anpassen zu können. Von 2024 an soll das Personalbemessungsinstrument dann für alle Krankenhäuser verpflichtend sein - sofern dort keine anderen Vereinbarungen gelten, die eine Entlastung des Pflegepersonals sicherstellen, etwa durch entsprechende Tarifverträge.

Kliniken, die 2025 weder das gesetzliche Modell zur Personalbemessung anwenden noch einen entsprechenden Tarifvertrag haben, müssen mit Sanktionen rechnen. In Regierungskreisen wird erwartet, dass viele Häuser bald Entlastungstarifverträge abschließen, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern und Sanktionen zu vermeiden. Welche Strafmaßnahmen auf säumige Kliniken zukommen könnten, war zunächst nicht zu erfahren.

Unklar ist auch noch, wie die Kliniken genügend Fachkräfte auftreiben sollen, um die vorgegebenen Stellen zu besetzen. Schon vor der Corona-Krise gab es zu wenige Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, weitere haben im Verlauf der Pandemie dem Beruf den Rücken gekehrt, das hat den Notstand noch verschärft. Wegen der angespannten Personalsituation wird in vielen Bundesländern sogar darauf verzichtet, Pflegekräfte zu sanktionieren, die nicht gegen Corona geimpft sind - obwohl das für medizinisches Personal seit Mitte März gesetzlich vorgeschrieben ist.