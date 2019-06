4. Juni 2019, 12:45 Uhr Deutschland Warum Pflegekräfte nicht überall gleich verdienen

Weil die Träger von Pflegeheimen unterschiedlich sind, sind es auch die Löhne.

Besonders massiv sind die Unterschiede zwischen Ost und West.

SPD und Union wollen das ändern, doch das bleibt schwierig.

Von Kristiana Ludwig und Henrike Roßbach, Berlin

Wie viel eine Altenpflegerin verdient, hängt auch davon ab, für wen sie arbeitet. Etwa die Hälfte aller Pflegeheime in Deutschland werden von privaten Unternehmen betrieben. Die restlichen Einrichtungen führen gemeinnützige Verbände, die allerdings sehr unterschiedlich sind. Neben Arbeitgebern wie dem Paritätischen Wohlfahrtsverband oder der Arbeiterwohlfahrt beschäftigen auch kirchliche Verbände wie Diakonie und Caritas mehrere 100 000 Pfleger und Pflegehelfer. Gut fünf Prozent aller Heime werden von Kommunen betrieben.

So verschieden diese Träger sind, so unterschiedlich sind auch die Löhne, die sie zahlen. Eine Arbeitsgruppe aus Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und Vertretern aus Bund und Ländern hat im vergangenen Jahr die Gehälter von Pflegekräften untersucht. Ihnen zufolge liegt die Spannbreite für Fachkräfte mit zehn Jahren Berufserfahrung zwischen 14,49 Euro und 19,43 Euro in der Stunde.

Besonders massiv sind die Unterschiede zwischen Ost und West. Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) verdienen Fachkräfte in Westdeutschland im Schnitt 2855 Euro brutto im Monat, im Osten rund 500 Euro weniger. Allerdings sind das nur Durchschnittswerte, viele Pfleger kommen auf niedrigere Gehälter. Der Pflegemindestlohn liegt derzeit bei 11,05 Euro in der Stunde, im Osten bei 10,55 Euro.

Um diese Lohnlücken zu schließen und auch für Pflegehelfer, die in vielen Heimen gut die Hälfte des Personals stellen, bundesweit bessere Gehälter zu erreichen, hatten sich Union und SPD im Koalitionsvertrag versprochen, dafür zu sorgen, "dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kommen". Die Arbeitsgruppe hat sich nun auf einen Plan verständigt. Oder, genauer, ein Teil dieser Arbeitsgruppe. Denn um den Plan zu verstehen, muss man erst einmal aufzählen, wer sich nicht an ihm beteiligen möchte.

Da ist zunächst der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) und sein Arbeitgeberverband, die sich für die private Hälfte der Heime zuständig fühlen. Sie bevorzugen eigene Arbeitsvertragsrichtlinien, ohne klassischen Tarif. Im März haben sie den Ex-Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio schon prüfen lassen, wie es verfassungsrechtlich aussieht, falls Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sie mit einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zu bestimmten Löhnen zwänge. Ergebnis: Das wäre wohl schwierig.

Auch die kirchlichen Arbeitgeber waren nicht gerade begeistert von der Idee, dass sie sich an weltliche Tarifverträge halten sollen. Kirchen bestehen arbeitsrechtlich auf einem sogenannten dritten Weg, der ihnen die Freiheit für eigene Regeln gibt. Im Gegensatz zu den Privatunternehmen lehnen sie die flächendeckenden Löhne aber nicht grundsätzlich ab. Sie bestehen bloß auf ihrer besonderen Behandlung.

Übrig bleibt ein Großteil der gemeinnützigen Verbände, die gemeinsam eine neue "Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche", kurz BVAP, gründen wollen. Dieser eigens geschaffene Arbeitgeberverband soll dann mit der Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag aushandeln. Heil würde diesen dann über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz der ganzen Branche vorschreiben. Wobei künftig auch die Kirchen gefragt werden sollen, ob sie mit den Löhnen der Gemeinnützigen einverstanden sind. Wenn sie bereit sind, ihren Mitarbeitern dasselbe zu zahlen, könnten sie den branchenweiten Tarifvertrag unterstützen.

Ob diese Variante ohne die privaten Heimbetreiber wirklich machbar ist, scheint allerdings auch Heil nicht ganz klar zu sein. Als zweite Option will er deshalb in einem neuen Gesetz eine dauerhafte Kommission für Mindestlöhne in der Pflege einrichten. Hier könnten nicht nur niedrig bezahlte Hilfskräfte, sondern auch Fachkräfte relativ hohe Lohnuntergrenzen erhalten. Voraussetzung wäre jedoch, dass die Kommission mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern besetzt ist, die solche Mindestlöhne nicht blockieren würden.

Derzeit arbeiten etwa 765 000 Beschäftigte in Pflegeheimen, knapp zwei Drittel von ihnen in Teilzeit. In den ambulanten Pflegediensten sind es rund 390 000 Beschäftigte, auch hier gut zwei Drittel in Teilzeit. Dass in der Pflege etwas passieren muss, zeigt schon die rasant gestiegene Zahl der Pflegebedürftigen. Gab es 2007 noch 2,2 Millionen Betroffene, waren es 2017 schon 3,4 Millionen. Und die Entwicklung beschleunigt sich. Allein zwischen 2015 und 2017 erhöhte sich die Zahl der Pflegebedürftigen um mehr als eine halbe Million. Von den 3,4 Millionen Pflegepatienten werden etwa 820 000 in Pflegeheimen versorgt, etwa 830 000 durch ambulante Pflegedienste, der Rest zu Hause durch Angehörige.

Ein Grund für den Anstieg der Pflegebedürftigkeit ist die Tatsache, dass durch Pflegereformen der jüngeren Vergangenheit der Pflegebegriff erweitert wurde, also mehr Betroffene in diese Kategorie fallen. Unabhängig davon aber führen auch die Alterung der Gesellschaft und die medizinischen Möglichkeiten zu mehr Pflegebedürftigen und damit zu einem wachsenden Bedarf an Pflegekräften. Zwar nahm die Zahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Altenpfleger zwischen 2014 und 2017 um mehr als 90 000 zu. Das aber reicht schon jetzt nicht und wird in der Zukunft noch weniger reichen. Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe, die sich im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege mit den Arbeitsbedingungen beschäftigt hat, ist davon die Rede, dass die Zahl der Pflegebedürftigen "nach allen bekannten Studien" weiter zunehmen werde. "Nach aktuellen Prognosen werden im Jahr 2030 über vier Millionen Menschen pflegebedürftig sein."