In diesem Frühjahr will die Ampel den Entwurf für ein überarbeitetes Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorlegen.

Die Bundesregierung will mehr Pflegekräfte aus dem Ausland holen. Das läuft zu umständlich und zu langsam, kritisieren Praktiker - und machen einige Vorschläge.

Von Benedikt Peters

In Krankenhäusern und Altenheimen fehlt es an Pflegekräften, und der Mangel wird sich in den kommenden Jahren verschärfen. Experten rechnen für das Jahr 2030 mit 180 000 offenen Stellen - und die Bundesregierung versucht unter anderem, mit Pflegerinnen und Pflegern aus dem Ausland zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen.