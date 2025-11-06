Pflegekräfte in Deutschland erhalten künftig mehr medizinische Befugnisse. Sie können Leistungen etwa in den Bereichen Diabetes, Wundmanagement und Demenz erbringen, die bisher Ärzten vorbehalten waren. Der Bundestag stimmte am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD einem entsprechenden Gesetz zu. Das sogenannte Pflegekompetenzgesetz soll den Pflegeberuf attraktiver machen und zugleich Ärzte entlasten. Außerdem soll eine Entbürokratisierung mehr Zeit für die konkrete Pflege ermöglichen. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) erklärte vorab, Pflegekräfte sollten künftig das tun dürfen, was sie über viele Jahre in der Berufserfahrung gelernt hätten. Welche Leistungen künftig von Pflegekräften konkret erbracht werden dürfen, soll eine eigene Kommission der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens unter Beteiligung der Pflegeorganisationen festlegen.