Von Rainer Stadler

Wie fängt man ein Gespräch mit einem wildfremden Menschen an, in dem es um dessen Wünsche und Vorstellungen zur letzten Phase seines Lebens gehen soll, also auch ums Sterben? Annette Riedel sagt, sie schaue sich erst mal in dessen Zimmer nach Fotos um, auf dem Nachttisch oder an den Wänden. Daraus ließen sich schnell Fragen ableiten: Was ist diesem Menschen wichtig, was macht das Leben für ihn wertvoll?