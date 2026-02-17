Gesundheitsministerin Nina Warken ( CDU ) erwägt, die Leistungen der Pflegeversicherung für Heimplätze künftig automatisch nach einer fixen Regel steigen zu lassen. Sie könnten jährlich um die Inflationsrate erhöht werden, sagte Warken der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . Die Eigenanteile müssen Pflegeversicherte in Einrichtungen selbst zahlen. Eine dauerhafte Dynamisierung in Höhe der jährlichen Inflationsentwicklung würde Planungssicherheit geben, argumentiert die Ministerin. Zudem würde durch einen Automatismus der regelmäßige politische Überbietungswettbewerb bei Pflegeleistungen entfallen, der finanziell nicht nachhaltig sei, so Warken.

Betreiber von Pflegeheimen reagierten gemischt auf den Vorschlag. „Die regelmäßige Anpassung der Leistungsbeträge im Rahmen eines automatischen Inflationsausgleichs ist zwar richtig, wird jedoch steigende Eigenanteile nicht verhindern, da die Kostensteigerung in der Pflege deutlich über der allgemeinen Inflationsrate liegt“, sagte Thomas Knieling vom Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB). Die Eigenanteile sind 2026 im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um rund sieben bis neun Prozent gestiegen, haben Krankenkassen berechnet. Die Inflation betrug im Vorjahr etwas mehr als zwei Prozent.