Sozialverbände dringen darauf, das im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung erwähnte Pflegegeld einzuführen. Es solle mindestens in Höhe des Elterngeldes ausgezahlt werden, forderte die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, am Dienstag in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie sprach sich für eine sozial gestaffelte Lösung aus, „mit klarer Ober- und Untergrenze, die sich am vorherigen Einkommen orientiert“. Das Ziel müsse sein, dass Menschen sich ohne Existenzangst um ihre Angehörigen kümmern könnten.