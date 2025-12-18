Im Sommer ist Familie Wiesener nach Schweden gefahren. Zwei Wochen wollten sie am Wasser Urlaub machen. Sie hatten sich das so schön vorgestellt: Mutter Anne, Vater Lars, die beiden Töchter, Kleo, neun Jahre, und Madita, fünf Jahre. Doch ganz so einfach war es nicht. Kleo und Madita, die beide in Wirklichkeit anders heißen, sind die Pflegetöchter der Familie Wiesener. Madita ist erst im August in die Familie gekommen, Kleo ist schon seit fast sechs Jahren Teil der Wieseners. „Lange, lange Wochen“, seien das in Schweden gewesen, erzählt Anne Wiesener. Die Mädchen haben sich viel gestritten, sie mussten sich erst aneinander gewöhnen.