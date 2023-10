Studierende in der Pflege sollen künftig für die Dauer des Studiums eine Vergütung erhalten, wie ein am Donnerstag vom Bundestag beschlossenes Gesetz der Koalition vorsieht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, in einer älter werdenden Gesellschaft würden mehr junge Menschen benötigt, die in der Pflege arbeiten. Dafür brauche es attraktive Bedingungen. "Wir geben Studierenden nun auch den finanziellen Freiraum, um sich ganz auf das Studium konzentrieren zu können." Das Gesetz soll außerdem Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegefachkräfte vereinfachen. Finanziert werden soll die Leistung über die bestehenden Ausgleichsfonds in den Ländern. In ihn zahlen die Länder sowie alle Pflegeeinrichtungen ein.