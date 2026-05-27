Weniger Geld für Krankenhäuser und Pharmakonzerne, Kürzungen in der Pflege: Die Wirtschaftsweisen fordern Sparmaßnahmen im Sozialbereich – damit die Deutschen mehr Geld auf dem Konto haben. Worum geht es im Einzelnen?

Dieses Expertengutachten hat Bundeskanzler Friedrich Merz nicht bestellt, aber es kommt sehr passend: Die Wirtschaftsweisen haben sich in einem großen Report mit den Sozialreformen beschäftigt. In dem Sachverständigenrat Wirtschaft, wie das Gremium offiziell heißt, sitzen fünf Ökonominnen und Ökonomen. Sie warnen: Wenn in den Sozialsystemen nicht schnell etwas passiert, verlieren die Deutschen an Wohlstand. Die Wirtschaftsweisen fordern daher Kürzungen in der Pflege und Reformen im Gesundheitssystem. Antworten auf die wichtigsten Fragen: