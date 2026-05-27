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Pflege und GesundheitWirtschaftsweise fordern deutliche Einschnitte im Sozialstaat

Lesezeit: 6 Min.

Deutschland hat ein besonders teures Gesundheitssystem. Die Wirtschaftsweisen empfehlen, etwa die Zahl der Krankenhäuser zu verringern.
Deutschland hat ein besonders teures Gesundheitssystem. Die Wirtschaftsweisen empfehlen, etwa die Zahl der Krankenhäuser zu verringern. Lorenz Mehrlich

Weniger Geld für Krankenhäuser und Pharmakonzerne, Kürzungen in der Pflege: Die Wirtschaftsweisen fordern Sparmaßnahmen im Sozialbereich – damit die Deutschen mehr Geld auf dem Konto haben. Worum geht es im Einzelnen?

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Dieses Expertengutachten hat Bundeskanzler Friedrich Merz nicht bestellt, aber es kommt sehr passend: Die Wirtschaftsweisen haben sich in einem großen Report mit den Sozialreformen beschäftigt. In dem Sachverständigenrat Wirtschaft, wie das Gremium offiziell heißt, sitzen fünf Ökonominnen und Ökonomen. Sie warnen: Wenn in den Sozialsystemen nicht schnell etwas passiert, verlieren die Deutschen an Wohlstand. Die Wirtschaftsweisen fordern daher Kürzungen in der Pflege und Reformen im Gesundheitssystem. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

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