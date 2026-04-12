Der Mindesteigenanteil für Pflegebedürftige in Heimen ist fast so hoch wie die durchschnittlich ausbezahlte Rente. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Demnach lag der sogenannte einrichtungseinheitliche Eigenanteil im Jahr 2024 bei 920 Euro, während der Rentenzahlbetrag im selben Jahr 1154 Euro betrug. Seitdem ist der Eigenanteil für die Heimpflege den Angaben zufolge weiter gestiegen: auf 1028 Euro im Jahr 2025 und 1104 Euro im Jahr 2026. Tatsächlich müssen Pflegebedürftige in Heimen jedoch einen deutlich höheren Anteil aufbringen, zuletzt durchschnittlich 3245 Euro monatlich. Aus einer niedrigen Altersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung könne grundsätzlich aber nicht auf ein niedriges Alterseinkommen geschlossen werden, so die Antwort des Gesundheitsministeriums. „Gerade bei geringen Renten bestehen oft auch Ansprüche in anderen Sicherungssystemen.“