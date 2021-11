Von Rainer Stadler, München

Ralf Suhr ist Arzt, war in der Alzheimerforschung tätig und leitet das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) in Berlin. Er fordert einen nationalen Aktionsplan, um Pflegebedürftige, die zu Hause oder in Einrichtungen leben, vor Gewalt zu schützen.