Pflegende Angehörige in Deutschland bekommen nach Einschätzung der Betriebskrankenkassen viel zu selten Hilfe durch Kurzzeitpflege. Nur 3,5 Prozent erhielten die Gelegenheit zu einer Verschnaufpause, teilte der Dachverband der Betriebskrankenkassen mit. Es seien „nicht einmal 132 000 Pflegebedürftige, die über das Jahr verteilt eine Kurzzeitpflege nutzen“. Mehr Angehörige bräuchten aber Entlastung, so der Verband, denn rund 84 Prozent der derzeit mehr als 5 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause gepflegt.