Deutschland gibt deutlich weniger für Pflege aus als Skandinavien. Eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung ergab, dass die Ausgaben für Langzeit-Pflege 2017 in Deutschland 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betrugen, in Skandinavien dagegen 2,3 Prozent. Um in Deutschland den gleichen Anteil zu erreichen, müssten 21 Milliarden Euro mehr in die Pflege fließen. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte kürzlich, die sozialen Sicherungssysteme wie Renten- und Pflegeversicherung seien an die Grenzen des Machbaren gestoßen. Wie der Vergleich mit Skandinavien zeige, entbehre dieses "Geraune" jeder Grundlage, entgegnet die Linken-Abgeordnete Pia Zimmermann. Statt für höhere Rüstungsausgaben und mehr Auslandseinsätze zu werben, solle sich die CDU-Vorsitzende lieber um Pflegethemen kümmern.