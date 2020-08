Von Annette Zoch

Es war eine unruhige Ferienzeit: Fast jeder der 27 deutschen katholischen Bischöfe hat sich in den vergangenen Wochen zu dem umstrittenen Vatikan-Papier zu Pfarreireformen zu Wort gemeldet. Die Instruktion der Klerus-Kongregation, die von Papst Franziskus abgesegnet und unterzeichnet worden war, hatte der Beteiligung von Laien bei Gemeindereformen klare Grenzen gesetzt - der Priester habe weiterhin die zentrale Stellung, selbst "im Falle des Priestermangels" dürften diese nicht gemeinsam mit Laien Leitungsaufgaben übernehmen. Dabei sind gemischte Leitungsteams in vielen Gemeinden längst Realität, anders ließen sich die Aufgaben angesichts des Priestermangels gar nicht bewältigen, hatte der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck gesagt. Als realitätsfern, schädlich, theologisch schwach und demotivierend hatten viele Oberhirten das 28-seitige Papier kritisiert, das am 20. Juli völlig überraschend veröffentlicht worden war. Andere Bischöfe lobten das Papier.

Auffällig aber war, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Limburger Bischof Georg Bätzing, sich fast als einziger bislang nicht zu dem Papier positionierte. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, versteht sich Bätzing stärker in der Rolle als Moderator und wollte die Debatte abwarten. Am Montag nun waren die Bischöfe zum ersten Mal seit Veröffentlichung des Papiers wieder zu ihrem Arbeitstreffen, dem Ständigen Rat, in Würzburg zusammengekommen.

Am Ende äußerten sich die Bischöfe durchaus selbstbewusst mit dem Signal "Zur Kenntnis genommen" nach Rom: Die Instruktion könne "nur der Anlass und Anfang eines Gesprächs sein, damit daraus eine echte Hilfe für die differenzierten Situationen in den Ortskirchen wird", heißt es in der Mitteilung des Ständigen Rats. Man sei der Auffassung, "dass dieses Dokument hohe Relevanz für die Arbeit in den Pfarrgemeinden hat, wenngleich bestimmte Fragestellungen - nicht zuletzt mit Blick auf die in fast allen (Erz-)Bistümern stattfindenden Strukturprozesse - der Erörterung mit dem Vatikan bedürfen".

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz empfiehlt, das Gespräch mit den Laien zu suchen

DBK-Chef Georg Bätzing werde deshalb das Gesprächsangebot vom Präfekten der Kongregation für den Klerus, Kardinal Beniamino Stella, annehmen, ließ er mitteilen. Und Bätzing geht sogar noch einen Schritt weiter: Er werde der Kleruskongregation vorschlagen, das Gespräch mit dem Präsidium des Synodalen Weges zu führen, "da Bischöfe, Priester, Diakone und Laien in der Instruktion gleichermaßen angesprochen werden". Dieser Satz kann kurz vor den nächsten Treffen des Synodalen Wegs auch als Signal an die Teilnehmer der innerkatholischen Reformdebatte interpretiert werden, die sich von der Instruktion ausgebremst sahen.

Zwar wirkte das Dokument wie eine Antwort auf den deutschen Reformprozess, der seit 2019 läuft. Doch aus dem Vatikan heißt es, das Papier sei etwa zehn Jahre alt und während des Pontifikats von Benedikt XVI. entstanden. Ausgangspunkt waren Debatten über Reformen in den USA. Das Dokument sei in der Kurie über die Jahre hinweg von Behörde zu Behörde gegangen und schlussendlich noch mit pastoralem Pathos à la Franziskus garniert und veröffentlicht worden. Das Timing war dennoch denkbar ungünstig. Auch der Synodale Weg hat das Rollenverständnis des Priesters auf der Agenda - gerade vor dem Hintergrund des sexuellen Missbrauchs durch Priester. Dies fehle in dem Papier völlig, bemängelt der Trierer Bischof Stephan Ackermann: "Wie kann eine Kongregation, die für den Klerus zuständig ist, im Jahr 2020 ein Dokument verfassen, in dem darauf nicht einmal Bezug genommen wird?"

Zu den Unterstützern des Papiers gehörte unter anderem der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, als einziger Deutscher Mitglied der Kleruskongregation: Es rufe "Grundwahrheiten unseres Glaubens in Erinnerung, die wir gerade in Deutschland vielleicht manchmal aus dem Blick verlieren, wenn wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind", sagte er in Anspielung auf den Synodalen Weg. Und der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer nannte es "eine Selbstverständlichkeit", dass nur dem Pfarrer eine zentrale Stellung zukomme.