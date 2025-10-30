Als der verstorbene Claus Peymann im September auf der Feststiege des Wiener Burgtheaters gewürdigt und dann im Sarg ein Mal um das Haus herumgefahren wurde , wie die Tradition es für Ehrenmitglieder dieses Theaters verlangt, war das noch nicht der letzte Gang. Andere Tote werden nach diesem speziellen Ritual umgehend auf den Friedhof gebracht – in der Regel auf den Wiener Zentralfriedhof – und begraben. Nicht so der am 16. Juli im Alter von 88 Jahren gestorbene Peymann, der sich als seine letzte Ruhestätte Berlin ausgesucht hatte, aber trotzdem nicht auf das Wiener Ehrenritual verzichten wollte. Weshalb der Leichnam über den Sommer irgendwie konserviert werden musste – denn während der Theaterferien gibt es am Burgtheater keine Trauerfeiern –, um dann von Berlin nach Wien und nach dort vollzogenem Ritual wieder zurück nach Berlin gebracht zu werden. Am 26. September wurde Peymann schließlich auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin zu Grabe getragen – dies war die eigentliche Beerdigung.

Aber ein zeit seines Lebens polternder Unruhegeist wie er ist so schnell natürlich nicht zur ewigen Ruhe zu bringen. Deshalb gab es am Berliner Ensemble (BE), das Peymann 18 Jahre lang geleitet hat (also sogar fünf Jahre länger als das Burgtheater), noch einmal eine Totenfeier, die nun dritte. Jetzt vorerst dann wohl die letzte. Im BE wurden speziell Peymanns Berliner Jahre gewürdigt. Ausverkauftes Haus, wie immer bei ihm. Auf der Bühne, platziert auf kunterbunten Stühlen: lauter Schauspielgrößen und Wegbegleiter(innen) des Peymann-Theaters, eine illustre Schar.

Hausherr Oliver Reese sprach freundliche, ehrerbietende Begrüßungsworte, ohne zu sticheln, wie despektierlich Peymann oft über ihn, seinen Nachfolger, gesprochen hatte. Nach einer Diaschau auf großer Leinwand mit Bildern des ja immer (auch optisch) theaterfürstlich was hermachenden Verstorbenen begann der Reigen der Reden und musikalischen Beiträge. Das war sehr anrührend, witzig, bewegend, manchmal alles zugleich. Der ganze Peymann wurde da noch einmal beschworen, mit seiner liebenden Leidenschaft und kindlichen Naivität ebenso wie mit seiner herrischen Autorität und Herumbrüllerei.

19 Einladungen zum Berliner Theatertreffen – danach hat ihn die Jury nicht mehr berücksichtigt

Die Schauspielerin Meret Becker setzte mit Spieluhr und singender Säge einen sehr poetischen Beginn. Peymanns dramaturgischer Lebensbegleiter Hermann Beil steuerte markige Bekenntnisse und Texte seines Freundes bei, Originalsätze aus dem reichen Peymann-Zitatenschatz, Sätze wie: „Ich fehle überall, wo es langweilig ist.“ Der große alte Manfred Karge, berühmter Veteran des Brecht-Theaters, sangsprach mit Klavierbegleitung eine gereimte Ballade über „den lauten und den leisen Claus“. Das war allein schon deshalb berührend, weil sich in diesem stattlichen grauen Mann so viel Theatergeschichte manifestierte.

Applaus im Stehen: Freunde, Wegbegleiterinnen und das Publikum nehmen im Berliner Ensemble Abschied von Claus Peymann. (Foto: Silke Briel)

Die eigentliche Trauer- oder Gedenkrede – wenn man das so nennen will – hielt bei dieser Theaterfeier der Berliner Anwalt und Freund der Künste Peter Raue, der noch einmal die Bedeutung Peymanns (für das Theater überhaupt, aber auch für ihn persönlich) über die Jahrzehnte aufriss. Allein 19 Einladungen zum Berliner Theatertreffen zwischen 1968 und 2001! Danach habe die Jury ihn allerdings nicht mehr wahrgenommen, und die Presse hat den BE-Peymann sowieso meistens nur noch verrissen. Der Schauspieler Martin Schwab, Doyen des Burgtheaters und Peymann-Spieler seit Stuttgarter Zeiten, erzählte, wie Peymann im Notfall schon mal selbst auf der Bühne für einen verhinderten Schauspieler einsprang, etwa als Traugott Buhre wegen einer Flugverspätung zu spät zur Vorstellung des „Theatermachers“ kam. (Die lange Toneinspielung von Christopher Nell aus einem Handke-Stück hätte man aber weglassen können und sollen, nachdem Nell wegen Krankheit nicht persönlich kommen konnte, die zog sich und vermittelte wenig.)

Martin Schwab, Doyen des Wiener Burgtheaters, erzählt von Claus Peymann, mit dem er schon in den Siebzigerjahren in Stuttgart zusammenarbeitete. (Foto: Christine Dössel)

Angela Winkler trug erst ein kurzes Gedicht vor, das ihre Tochter Nele für Peymann geschrieben hat, und leitete dann ihre Schauspielkolleginnen Meike Droste, Anke Engelsmann, Anna Graenzer und Traute Hoess zum Gesang an: „Der Mond ist aufgegangen“. Sehr zart, sehr schön. Die letzte Strophe sang das Publikum mit, erstaunlich textsicher.

Sabin Tambrea erzählt, wie man als junger Schauspieler bei Peymann Feder lassen musste

Dazwischen: Peymann als Theaterregisseur. Ausschnitte aus seinen Inszenierungen am BE. „Die Jungfrau von Orleans“ und „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“, beide mit der jungen, innigen Schauspielerin Meike Droste; Brechts „Die Mutter“ mit der famosen Carmen-Maja Antoni; „Richard II.“ mit dem damals noch so jungen Michael Maertens; „Ritter Dene Voss“ (von Peymann 2004 noch einmal für Berlin inszeniert, in nämlicher Besetzung), mit einem Brandteigkrapfen mampfenden, spotzenden, würgenden, grandios widerwärtigen Gert Voss; „Prinz Friedrich von Homburg“ mit dem in der Schlussszene todeswund und zum Sterben schön in den Seilen hängenden Sabin Tambrea.

Tambrea wird dann in einem der ernstesten, nachdenklichsten Auftritte – und vielleicht auch dem berührendsten – davon erzählen, wie man als junger Schauspieler bei Peymann zwar Federn lassen musste („An guten Tagen meinte er: Es war nicht alles falsch“), aber auch extrem viel mitbekommen hat für den eigenen Weg, zum Beispiel die „absolute Aufmerksamkeit“ für das Wort, den Text, den Inhalt. Das englische Lied übers Sterben, Fallen und Zerbrechen, das Sabin Tambrea dann mit geschlossenen Augen sang, ganz pur und zart und wie aus dem Moment geboren und leise wie ein Atemhauch wieder verklingend, konnte einen zu Tränen rühren.

Zuvor hatten die altgedienten BE-Veteranen Carmen-Maja Antoni und Veit Schubert sehr viel Heiterkeit im Parkett verbreitet. Sie (im forschen Antoni-Ton) mit einem liebevoll-kritischen Märchen über einen perfektionistischen Theaterkönig mit einem „ganz besonderen Königsensemble“. Er, Schubert, mit comedy-tauglichen Ausführungen über seine Erfahrungen als Schauspieler mit Peymann als (einen bei den Proben strengen, nie zufriedenen, nervtötenden) Regisseur. Der ebenfalls zur Berufsgruppe der Regisseure gehörende Leander Haußmann resümierte: „Es ist auch ein Abschied von einer ganz, ganz großen Theaterzeit.“ Herzerwärmend, wie er dann für Peymann auf der Mundharmonika spielte.

Herbert Grönemeyer singt das Türmerlied aus der „Faust“-Inszenierung von Robert Wilson

Kurz vor Schluss trat Herbert Grönemeyer auf, der sich als „Seiteneinsteiger“ vorstellte. In Peymann habe er immer einen „Bremer Macher“, einen „Theaterkapitän“ gesehen. Als Peymann Schauspieldirektor in Stuttgart war, hat der damals 23-jährige Grönemeyer dort als Theatermusiker in einer Produktion mitgewirkt. Später dann mal ein Gastauftritt in Bochum. Richtig zusammengearbeitet haben sie nie. Aber: Peymann hat am BE die Zusammenarbeit zwischen Grönemeyer und Robert Wilson ermöglicht. Für die Wilson-Inszenierungen „Leonce und Lena“ und „Faust I und II“ hat Grönemeyer die Musik geschrieben – und darin live gesungen. Es ist dann auch eines seiner Lieder aus dem Wilson-„Faust“, das Grönemeyer an diesem Tag zu Ehren von Peymann singt (begleitet von Hans-Jörn Brandenburg am Klavier), das „Lied des Türmers“ aus „Faust II“: „Zum Sehen geboren/ Zum Schauen bestellt …“ im vertrauten, emotional-druckvollen Grönemeyer-Knödelsound. Das war dann schon sehr toll.

Am Schluss Konfetti für den Verstorbenen: Der Totenzug aus Peymanns Wiener Ionesco-Inszenierung „Der König stirbt“ zieht im Berliner Ensemble vorüber. (Foto: Christine Dössel)

Peymanns Lebensgefährtin Jutta Ferbers trug noch einmal, wie schon in Wien, Thomas Braschs Abschiedsgedicht „Abendlied“ vor, das niemanden kaltlässt. Und zum Finale leuchtete das weißgeschminkte Gesicht von Bernhard Schir aus dem Dunkel auf, geschmückt mit einer großen, güldenen Königskrone, wie Peymann sie liebte. Schir spielte, mit rotem Königsumhang, eine Szene aus Ionescos Stück „Der König stirbt“, das Peymann mit ihm in der Titelrolle am Theater in der Josefstadt inszeniert hat. Aus dieser Inszenierung stammt auch der albtraumhafte Totenzug, der am Ende wie in Zeitlupe tanzend über die Bühne paradierte, angeführt von einem Kapuzenmann mit großer Trommel. Ihm folgten zwei Königinnen in Reifrock-Kleidern (die österreichischen Schauspielerinnen Lore Stefanek und Maria Köstlinger) und eine Magd, die buntes Konfetti in die Luft streute – Konfetti, das war in dieser Inszenierung über einen König, dessen Tage gezählt sind, Peymanns kecke Abgangsmetapher.

Dass man diese Schlussszene extra aus Wien geholt hatte, war natürlich großartig. Da zog es noch einmal leibhaftig vorbei: das Peymann-Theater in all seiner Märchenhaftigkeit. Daraufhin Applaus, stehend und minutenlang. Wie er es zeitlebens gewohnt war, dieser ja wohl doch letzte Theaterkönig. Möge er nun ruhen in Frieden.