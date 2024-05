AfD:Bystron soll Scheinadresse in München nutzen

Fünf Stockwerke hat das Haus in der Münchner Maxvorstadt und ein schmuckloses gelb gestrichenes Treppenhaus. Hier ist Petr Bystron gemeldet, aber ganz offensichtlich wohnt er nicht hier. Weder am Klingelschild noch an den Briefkästen klebt sein Name, auch an keiner der Wohnungstüren führt eine Spur zu ihm. Dabei, so zumindest auf dem Papier, soll hier der Lebensmittelpunkt des Bundestagsabgeordneten sein, wenn er in Sitzungswochen nicht in Berlin weilt.