Mehr als drei Millionen Menschen haben eine Petition der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin für ein bundesweites Böllerverbot an Silvester unterschrieben. Das teilten die Initiatoren mit. Allein in den vergangenen Tagen seien mehr als 700 000 Unterstützer hinzugekommen. „Die Politik sollte zeigen, dass sie die Stimmen ernst nimmt“, sagte GdP-Landeschef Stephan Weh. Am Montag will die Deutsche Umwelthilfe zusammen mit anderen Organisationen, darunter auch die Polizeigewerkschaft, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) in Berlin eine ähnlich gelagerte Petition überreichen. Diese haben bislang gut 970 000 Menschen unterschrieben. Die Initiatoren fordern, den privaten Kauf und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu verbieten.