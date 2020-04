Was Merkel zum Klimaschutz in Zeiten von Corona sagt

Angela Merkel hat den Petersberger Klimadialog 2010 mitinitiiert - doch diesmal ist vieles anders. Die jährliche Veranstaltung findet diesmal virtuell statt - eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-Pandemie. Minister aus etwa 30 Ländern konferieren via Videoschalte, ebenso eingebunden sind nicht-staatlichen Akteure wie NGOs und Unternehmen.

Zum Abschluss des 11. Petersberger Klimadialogs spricht zunächst Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), anschließend folgen Reden von UN-Generalsekretär António Guterres und Kanzlerin Merkel.

Umweltschützer forderten von Kanzlerin Angela Merkel zuvor ein "klares Bekenntnis" zu einer schnellen und deutlichen Anhebung des EU-Klimaschutzziels für das Jahr 2030.

Vor der Rede der CDU-Politikerin beim Petersberger Klimadialog an diesem Dienstag verlangten der Deutsche Naturschutzring, Nabu und WWF zudem, dass die Kanzlerin sich für Konjunkturprogramme in der Corona-Krise einsetzt, die dem Klimaschutz nützen - sowohl in Deutschland als auch in der EU. "Ein Aufschieben von Klimaschutz aufgrund der gegenwärtigen Gesundheits- und Wirtschaftskrise wäre vor dem Hintergrund der Klimakrise ein fatales Zeichen", mahnen die Verbände.

Am 1. Juli übernimmt Deutschland erstmals seit 13 Jahren wieder die EU-Ratspräsidentschaft. Dann gelte es sicherzustellen, dass die EU ihr 2030-Klimaziel so anhebe, dass sie einen fairen Beitrag zur angestrebten Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad leiste, forderten die Verbände.