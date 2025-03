Annalena Baerbock will trotz der „unnormalen Zeiten“ nicht zu pessimistisch sein. Auf dem Petersberger Klimadialog in Berlin, einem wichtigen Treffpunkt der internationalen Klimapolitik, wurde nun zwei Tage lang auch darüber gesprochen, wie es weitergehen soll ohne die USA. Die Regierung von Donald Trump ist aus dem Pariser Abkommen ausgetreten und will künftig den Kampf gegen die Erderwärmung offenbar weitgehend ignorieren. Das könne für den Rest auch eine Chance sein, alte Gräben zu überwinden, neue Lösungen zu finden, sagte die Grünen-Politikerin Baerbock, die bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung geschäftsführende Außenministerin ist.