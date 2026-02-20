Eine Frage stellen sich gerade in Deutschland etliche Menschen. Mal wieder, muss man sagen: Wie gefährlich ist Peter Thiel? Die Bundeswehr will Kampfdrohnen des Berliner Start-ups Stark Defence anschaffen. Thiel gehört zu den Investoren der Firma, auch wenn seine Anteile nur bei wenigen Prozent liegen sollen. Selbst Verteidigungsminister Boris Pistorius sieht den Deal inzwischen kritisch. Er teile die Bedenken „ausdrücklich“, sagte er: „Wir müssen nun klären, welchen Einfluss Herr Thiel tatsächlich hat.“ Politiker der Grünen und der Linken sehen in Thiel einen Feind der Demokratie.