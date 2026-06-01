Eigentlich läuft in Washington gerade alles nach Plan, zumindest in den Augen von Peter Thiel. Im Weißen Haus sitzt mit Vizepräsident J. D. Vance ein Mann, der dem deutschstämmigen Tech-Milliardär seine politische Karriere verdankt. Thiel hatte 2021 zehn Millionen Dollar für die Kampagne des damaligen Polit-Newcomers gespendet. Mit Erfolg: Vance zog in den US-Senat ein.
Peter ThielEin Milliardär und sein Fluchtplan
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Der Tech-Investor Peter Thiel verbringt gerade viel Zeit in Buenos Aires – offenbar aus Enttäuschung über Donald Trump und aus Bewunderung für den rechtslibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei.
Von Ann-Kathrin Nezik, New York
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