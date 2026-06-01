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Peter ThielEin Milliardär und sein Fluchtplan

Lesezeit: 3 Min.

Peter Thiel soll sich seit längerer Zeit in Buenos Aires aufhaleten. (Archivbild)
Peter Thiel soll sich seit längerer Zeit in Buenos Aires aufhaleten. (Archivbild) Carolyn Kaster/AP/dpa

Der Tech-Investor Peter Thiel verbringt gerade viel Zeit in Buenos Aires – offenbar aus Enttäuschung über Donald Trump und aus Bewunderung für den rechtslibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Eigentlich läuft in Washington gerade alles nach Plan, zumindest in den Augen von Peter Thiel. Im Weißen Haus sitzt mit Vizepräsident J. D. Vance ein Mann, der dem deutschstämmigen Tech-Milliardär seine politische Karriere verdankt. Thiel hatte 2021 zehn Millionen Dollar für die Kampagne des damaligen Polit-Newcomers gespendet. Mit Erfolg: Vance zog in den US-Senat ein.

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