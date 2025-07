Ungarn Ein Revolutionär in Radlerhosen 28. Juli 2025, 15:24 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Er geht es sportlich an, das ambitionierte Ziel Machtwechsel im kommenden Frühjahr, das vielen noch kaum denkbar erscheint: Péter Magyar. (Foto: Marton Monus/Reuters)

Der ungarische Oppositionelle Péter Magyar liegt seit Monaten in allen Umfragen vorn. Doch wie realistisch ist die Wende in Ungarn? Unterwegs mit einem, der das System Orbán stürzen will.

Von Verena Mayer, Székesfehérvár

