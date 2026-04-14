Eine lange Reihe ungarischer Fahnen ist schon aufgebaut, dann stellt ein Mitarbeiter im Budapester Kongresszentrum noch eine Europa-Flagge daneben. Schon die Bildsprache der ersten großen Pressekonferenz, die der ungarische Wahlsieger Péter Magyar am Montagnachmittag vor ausländischen Journalisten abhielt, unterscheidet sich von allem, was man aus der Ära Orbán gewohnt war. Hier signalisiert schon die Kulisse, dass Ungarn wieder an die EU heranrücken will. Es ist auch eine der ersten Botschaften Magyars: „Wir gehören zu Europa.“ Egal, wie sehr sein Vorgänger versucht habe, die Ungarn von Europa zu entfremden.