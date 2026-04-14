Eine lange Reihe ungarischer Fahnen ist schon aufgebaut, dann stellt ein Mitarbeiter im Budapester Kongresszentrum noch eine Europa-Flagge daneben. Schon die Bildsprache der ersten großen Pressekonferenz, die der ungarische Wahlsieger Péter Magyar am Montagnachmittag vor ausländischen Journalisten abhielt, unterscheidet sich von allem, was man aus der Ära Orbán gewohnt war. Hier signalisiert schon die Kulisse, dass Ungarn wieder an die EU heranrücken will. Es ist auch eine der ersten Botschaften Magyars: „Wir gehören zu Europa.“ Egal, wie sehr sein Vorgänger versucht habe, die Ungarn von Europa zu entfremden.
Ungarns Wahlsieger Péter MagyarWenn Putin anruft, will er rangehen
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Seine erste große Pressekonferenz gestaltet der Wahlsieger völlig anders als alles, was man aus der Ära Orbán kennt. Zu Russland und der Ukraine äußert der designierte Ministerpräsident aber ein Sowohl-als-auch.
Von Verena Mayer, Budapest
Wahl in Ungarn:Er will das Land heilen, aber wie, weiß keiner
Als Sonntagabend klar war, dass die Zeit des Viktor Orbán vorbei ist, tanzten die Menschen in den Straßen von Budapest. Das Land ist wie in einem Rausch, auch wenn niemand weiß, was Péter Magyar mit Ungarn wirklich vorhat.
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