Es passiert nicht oft in Europa, dass sich Menschenmassen auf den Straßen versammeln, um die Konstituierung eines neuen Parlaments zu verfolgen. Doch in Budapest geschieht am Samstag genau das. Am Nachmittag muss der U-Bahn-Ausgang zum Kossuth-Platz geschlossen werden, weil so viele Menschen auf die Fläche vor dem Budapester Parlament drängen, in dem gleich der neue Ministerpräsident Péter Magyar vereidigt wird. Sie halten ihre Handys hoch, schwenken Fahnen, haben blau-weiße Sticker mit dem ungarischen Parlament angeheftet. Mehrere Großbildschirme sind aufgebaut, und als darauf schließlich zu sehen ist, wie Péter Magyar vortritt, die ungarische Fahne berührt und seinen Amtseid ablegt, beginnen Zehntausende zu klatschen und zu jubeln.

Ausgelassene Stimmung und Applaus in Budapest. John Moore/Getty Images

Nach sechzehn Jahren hat Ungarn einen neuen Regierungschef, die Ära Orbán ist nun auch offiziell zu Ende. Dementsprechend war der Tag vollgepackt mit Symbolen. Das beginnt beim Datum: Der 9. Mai ist Europatag und erinnert an die Europäische Einigung. Dann bestimmt die erste Person, die vereidigt wird, Parlamentspräsidentin Ágnes Forsthoffer, dass die EU-Fahne wieder am Parlamentsgebäude hochgezogen werden soll. Wenig später weht sie dort, zum ersten Mal seit 2014. Und als sei auf der Ebene der Zeichen noch nicht deutlich genug geworden, dass sich Ungarn wieder zur EU bekennen will und die Blockade-Haltung Orbáns ein Ende hat, wird im Parlament auch noch die Europahymne gespielt, die Ode an die Freude.

Maygars Botschaft: Nicht herrschen, sondern dienen

In Brüssel kommt die Botschaft sofort an. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schreibt auf X: „Unsere Herzen sind in Budapest.“ Von der Leyen sagt aber auch, dass „wichtige Arbeit vor uns“ liege. Magyar hat nicht viel Zeit, um die eingefrorenen EU-Gelder loszueisen. Bis Ende Mai muss er es schaffen, die zurückgehaltenen Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zu beantragen, bis August muss Ungarn zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht haben, ohne die kein Geld ausgezahlt werden darf. Dabei geht es etwa um die Bekämpfung von Korruption und die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit.

Auch nach innen hat Magyar viele Botschaften. In einer mehr als einstündigen Rede sagt er erst, dass es seine Arbeitsauffassung als Regierungschef sei, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Und dass das Land nun wieder humaner und sozialer werden solle, mit einer freien Presse und einer unabhängigen Justiz. Und er bittet um Verzeihung: jene Kinder nämlich, die in staatlichen Heimen Opfer von sexuellem Missbrauch geworden waren und damit auch Opfer jener Fidesz-Regierung, die sich den Schutz von Kindern eigentlich auf die Fahnen geschrieben hatte.

Orbáns Getreue fordert Maygar zum Rücktritt auf

Und Magyar bekräftigt noch einmal das Vorhaben, das er seit seinem Wahlsieg im April formuliert hatte: dass er einen vollständigen Regimewechsel herbeiführen wolle. Einmal mehr fordert er die Protagonisten des Systems Orbán, den Präsidenten und den Generalstaatsanwalt, auf zurückzutreten.

Es gibt an diesem Tag viele erste Male. Zum Beispiel wird im Parlament auch die Hymne der Roma gespielt, „Grün ist der Wald, grün ist auch der Berg“. Die Roma sind in Ungarn zwar eine anerkannte Minderheit, aber ihre Benachteiligung ist in vielen Bereichen offensichtlich. Nun werden sie zumindest auf einer symbolischen Ebene gleichgestellt.

Musiker spielen vor den neuen Abgeordneten. Bernadett Szabo/REUTERS

Neu sind auch die allermeisten Gesichter im Parlament. Magyars Tisza-Partei hält 141 der 199 Sitze. Die restlichen verteilen sich auf Orbáns Fidesz-Partei, die allerdings ohne Viktor Orbán auskommen muss. Der frühere Ministerpräsident hat sein Mandat nicht angetreten und erscheint nicht einmal als Zuschauer. Das erste Mal seit 1990 konstituiert sich also ein ungarisches Parlament ohne Orbán. Sechs Sitze hat die rechtsextreme Kleinpartei Mi Hazank, die im Vorfeld gegen das Vortragen der Roma-Hymne protestiert hatte.

Magyars Kabinett besteht fast durchgehend aus Experten. Erstmals sieht man auch einige Frauen auf der Regierungsbank, etwa Außenministerin Anita Orbán, die zuletzt Topmanagerin in einem internationalen Unternehmen war. Unter Orbán war der Frauenanteil in Parlament und in der Regierung so niedrig wie sonst kaum irgendwo in Europa. Mit einer Personalie hatte Magyar allerdings für Irritationen gesorgt. Als Justizminister hatte er nämlich Márton Melléthei-Barna vorgesehen. Der hat zwar internationale Erfahrung als Jurist, er arbeitete für die Anwaltsfirma Freshfields. Er ist aber mit Magyars Schwester verheiratet, was die Frage aufwarf, ob es in Ungarn nun doch wieder Vetternwirtschaft geben soll.

Diese war unter Orbán weit verbreitet (sein Schwiegersohn etwa konnte zu einem der reichsten Unternehmer des Landes aufsteigen), und Magyar war angetreten, um genau diese zu bekämpfen. Vor einigen Tagen verzichtete Magyars Schwager dann auf die Nominierung. Die ungarische Justizministerin heißt nun Márta Görög, sie war Dekanin der juristischen Fakultät in Szeged. Sie steht vor einer besonderen Herausforderung, muss sie doch dafür sorgen, dass Ungarns Justiz wieder unabhängig arbeiten kann.

Eine Person dürfte vielen bereits vertraut sein: der ungarische Gesundheitsminister Zsolt Hegedűs. In der Nacht nach Magyars historischem Wahlsieg hatte er ausgelassen zum Filmsong von „Tribute von Panem“ auf einer Bühne getanzt, Aufnahmen davon waren viral gegangen. Das Lied wird nach der Zeremonie im Parlament nun wieder auf dem Kossuth-Platz gespielt - und sowohl Hegedűs als auch einige Abgeordneten beginnen zu tanzen.