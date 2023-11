Der Bundesrat hat Generalbundesanwalt Peter Frank zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen, wie Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Abstimmung mitteilte.

Frank soll auf den früheren saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller folgen. Dieser war im Dezember 2011 ans Bundesverfassungsgericht gekommen und erreicht das Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit. Frank ist seit dem 5. Oktober 2015 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und somit Chef der Bundesanwaltschaft. Er war bei Amtsantritt mit 47 Jahren der jüngste Generalbundesanwalt. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist der Kampf gegen Terrorismus. Zuletzt war die Zahl der Ermittlungsverfahren hierzu deutlich gestiegen.

Frank gilt als erfahren, belastbar, umgänglich und locker. Er hat in Würzburg und München Rechtswissenschaften studiert, beide juristischen Staatsexamen mit Bestnoten abgelegt und zum Strafrechtsverfahren promoviert ("summa cum laude"). Danach arbeitete er als Staatsanwalt in München und später für das bayerische Justizministerium.

Der Bundesrat beschäftigt sich in seiner Sitzung heute außerdem mit dem Wachstumschancengesetz und der Kindergrundsicherung. Die Entscheidungen fallen vor dem Hintergrund der massiven Probleme beim Bundeshaushalt. Nachdem Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt hat, stehen Milliardensummen für Zukunftsvorhaben auf der Kippe. Die Ampelkoalition will für 2023 die Schuldenbremse mit einer Ausnahmeregelung aussetzen.

Das Wachstumschancengesetz sieht steuerliche Entlastungen für Unternehmen bis 2028 von jährlich sieben Milliarden Euro vor, die der lahmenden deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen sollen. Allerdings wird die Umsetzung ohnehin nicht so schnell beginnen, weil die Länderkammer zu dem vom Bundestag bereits beschlossenen Gesetz den Vermittlungsausschuss anruft. Die Länder kritisieren, dass sie und die Kommunen rund zwei Drittel der Kosten des Gesetzes zu tragen hätten. Dies überfordere sie.

Zur umstrittene Kindergrundsicherung wird die Länderkammer am Freitag wohl zunächst nur eine Stellungnahme abgeben. Über dem Milliardenprojekt schwebt seit dem Urteil aus Karlsruhe ebenfalls ein Fragezeichen. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Ampel dazu aufgefordert, auf das Sozialprojekt zu verzichten.