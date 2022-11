Oberbürgermeister Peter Feldmann hat sich einiges geleistet: Pokalklau, sexistische Bemerkungen - und mutmaßlich Korruption. Am Sonntag haben die Bürger ihn abgewählt, mit 95 Prozent. Wie geht es jetzt weiter?

Von Gianna Niewel, Frankfurt

Sonntagabend ist nicht die beste Zeit, um Menschen für Politik zu begeistern, da wollen sie im Ersten den Gärtner oder die Geliebte verdächtigen. An diesem Sonntag aber war in Frankfurt eine Wahl so spannend wie der Tatort. Mindestens.