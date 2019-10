Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist in Dortmund nach einer Rede schwer gestürzt und war kurzzeitig bewusstlos. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist nach einer Rede beim Digital-Gipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne schwer gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Der 61-Jährige soll zunächst bewusstlos gewesen, aber noch vor Ort wieder zu sich gekommen sein. Sanitäter kümmerten sich um den am Boden liegenden CDU-Politiker, während Helfer ihn mit einem schwarzen Laken abschirmten. Der Saal wurde geräumt. Nach dem Unfall wurde Altmaier in einer Dortmunder Klinik untersucht.

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Liveübertragung der Veranstaltung kurzfristig unterbrochen. Am späten Vormittag aber wurde das Programm fortgesetzt. Der Digital-Gipfel findet seit Montag in der Messe Dortmund statt. Der Wirtschaftsminister wollte dort seine Pläne für eine europäische Cloud-Lösung, ein Projekt namens "Gaia X", vorstellen.