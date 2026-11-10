Ein nicht genehmigter Krieg in Iran, unzulässige Tötungen, Machtmissbrauch: Die Liste der Verfehlungen, die Pete Hegseth vorgeworfen werden, ist lang. Ob das sein Ende bedeutet, könnte sich noch vor Januar entscheiden.

Bei den Wetten, wer als nächstes aus dem Kabinett von Donald Trump fliegt, liegt eindeutig ein tätowierter Krieger vorne. Es ist Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, genannt Kriegsminister. Er war schon vor den US-Zwischenwahlen angezählt, nach Ansicht zahlreicher Amerikaner hätte er diesen Posten sowieso nie im Leben bekommen dürfen. Nach der epochalen Niederlage der Republikaner könnte es ihm erst recht schwer fallen, seinen Job zu retten.