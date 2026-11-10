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USADer gefallene Kriegsminister

Lesezeit: 5 Min.

Auch unter den Republikanern wenden sich immer mehr gegen den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Auch unter den Republikanern wenden sich immer mehr gegen den US-Verteidigungsminister Pete Hegseth.
Finn Gomez/Getty Images via AFP

Ein nicht genehmigter Krieg in Iran, unzulässige Tötungen, Machtmissbrauch: Die Liste der Verfehlungen, die Pete Hegseth vorgeworfen werden, ist lang. Ob das sein Ende bedeutet, könnte sich noch vor Januar entscheiden.

Von Peter Burghardt, Washington

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Bei den Wetten, wer als nächstes aus dem Kabinett von Donald Trump fliegt, liegt eindeutig ein tätowierter Krieger vorne. Es ist Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, genannt Kriegsminister. Er war schon vor den US-Zwischenwahlen angezählt, nach Ansicht zahlreicher Amerikaner hätte er diesen Posten sowieso nie im Leben bekommen dürfen. Nach der epochalen Niederlage der Republikaner könnte es ihm erst recht schwer fallen, seinen Job zu retten.

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