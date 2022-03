Perus linksgerichteter Präsident Pedro Castillo hat zum zweiten Mal ein Amtsenthebungsverfahren überstanden. Im Kongress stimmten am Montagabend, Ortszeit, 55 Parlamentarier für die Enthebung aus dem Amt, 54 Abgeordnete stimmten dagegen, 19 enthielten sich, wie die Tageszeitung La República berichtet. Damit wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit von 87 Stimmen verfehlt. Die Opposition wirft Castillo "moralische Unfähigkeit" vor, weil er in ein Korruptionsverfahren verwickelt sein soll. Castillo, der seit Juli im Amt ist, weist die Vorwürfe zurück. Das Amtsenthebungsverfahren war von rechten Oppositionsparteien angestoßen worden. Im Dezember hatte Castillo bereits ein solches Verfahren überstanden. Seine Regierung befindet sich in einem permanenten Machtkampf mit dem Kongress.