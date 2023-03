Als im vergangenen Jahr Demonstranten auf die Straßen gingen, war Machu Picchu schnell wie leer gefegt. Weil Touristen reihenweise ihre Reisen absagten, aber auch, weil sich die Bewohner am Fuß des Berges an den Protesten beteiligten.

In Machu Picchu leben die Menschen vom Tourismus, doch seit das Land in Protesten versinkt, trauen sich kaum mehr Besucher hierher. Stattdessen stehen Polizisten am Bahnhof und die Lamas grasen einsam zwischen Inka-Ruinen. Über den tiefen Fall Perus.