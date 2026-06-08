Wegen des knappen Wahlausgangs müssen die Peruaner weiter auf ein Zeichen der Stabilität warten. Es geht um das neunte Staatsoberhaupt in nur zehn Jahren.

Eine der kompliziertesten und aufreibendsten Präsidentschaftswahlen in der Geschichte Perus nähert sich dem Ende. Von ursprünglich 35 Kandidaten fochten an diesem Sonntag die erzkonservative Kandidatin Keiko Fujimori, 51, und ihr linker Wettbewerber Roberto Sánchez, 57, die Stichwahlen aus. Nach vorläufigen Ergebnissen lieferten sich beide Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wegen des knappen Ausgangs der Wahl und der Größe des Landes wird erst in den nächsten Tagen mit einem belastbaren Ergebnis gerechnet. Ob es dem Land aber die dringend notwendige Stabilität bringt, bleibt nach Ansicht von Beobachtern erst einmal offen.