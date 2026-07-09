Sie wird das neunte Staatsoberhaupt innerhalb von zehn Jahren sein, keines hat bisher die Kriminalität in den Griff bekommen. Nun will ausgerechnet die Tochter eines berüchtigten Vorgängers dies schaffen.

Keiko Fujimori, 51, ist die Stehauffrau der peruanischen Politik. Ein Jahr lang saß sie wegen Vorwürfen der Geldwäsche in Untersuchungshaft, dreimal war sie bereits als Präsidentschaftskandidatin angetreten. Dreimal scheiterte sie knapp. Doch während um sie herum Perus Staatsoberhäupter und Minister aufgaben, abgesetzt oder auch gleich weggesperrt wurden, baute Keiko Fujimori ihre Macht aus. Am 28. Juli wird sie nun als erste gewählte Präsidentin Perus in ihr Amt eingeführt werden. Davon soll sie zum ersten Mal laut geträumt haben, als sie kaum volljährig war.