Zum Hauptinhalt springen

MeinungPeruUnd wieder regiert Fujimori das Land

Portrait undefined Jan Heidtmann

Von Jan Heidtmann

Lesezeit: 2 Min.

Keiko Fujimori, 51, die am 28. Juli ihr Amt antritt.
Keiko Fujimori, 51, die am 28. Juli ihr Amt antritt. CONNIE FRANCE/AFP

Sie wird das neunte Staatsoberhaupt innerhalb von zehn Jahren sein, keines hat bisher die Kriminalität in den Griff bekommen. Nun will ausgerechnet die Tochter eines berüchtigten Vorgängers dies schaffen.

SZ bei Google bevorzugen

Keiko Fujimori, 51, ist die Stehauffrau der peruanischen Politik. Ein Jahr lang saß sie wegen Vorwürfen der Geldwäsche in Untersuchungshaft, dreimal war sie bereits als Präsidentschaftskandidatin angetreten. Dreimal scheiterte sie knapp. Doch während um sie herum Perus Staatsoberhäupter und Minister aufgaben, abgesetzt oder auch gleich weggesperrt wurden, baute Keiko Fujimori ihre Macht aus. Am 28. Juli wird sie nun als erste gewählte Präsidentin Perus in ihr Amt eingeführt werden. Davon soll sie zum ersten Mal laut geträumt haben, als sie kaum volljährig war.

Zur SZ-Startseite

Lateinamerika
:Konservative Fujimori zur Präsidentin von Peru erklärt

Mit 50,1 Prozent fährt Keiko Fujimori einen äußerst knappen Wahlsieg ein. Aus Washington kommen Glückwünsche. Doch ihr linker Gegner will das Ergebnis nicht anerkennen.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite