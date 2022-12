Präsident will Neuwahl

In Peru ist der Machtkampf zwischen Präsident Pedro Castillo und dem Parlament eskaliert. Der Kongress enthob Castillo am Mittwoch des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet hatte. Kurz darauf wurde Castillo festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Andina berichtete. Vizepräsidentin Dina Boluarte und die Opposition hatten Castillos Vorgehen als Staatsstreich gewertet. 101 Parlamentarier stimmten dafür, den Staatschef abzusetzen, 6 dagegen und 10 enthielten sich. Die Verfassung sieht für den Fall vor, dass die Vizepräsidentin die Amtsgeschäfte übernimmt. Castilla sei in der Hauptstadt Lima festgesetzt worden, berichtete Andina. Castillo hatte versucht, der Abstimmung über den Misstrauensantrag zuvorzukommen, und die Auflösung des Kongresses und eine Neuwahl des Parlaments angekündigt.