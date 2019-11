Nach mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft ist Perus Oppositionschefin Keiko Fujimori wieder auf freiem Fuß. Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichts des südamerikanischen Landes verließ die 44-Jährige am Freitag das Frauengefängnis in Chorrillos im Süden von Lima. Die Vorsitzende der mächtigen rechtsgerichteten Partei Fuerza Popular (Volkskraft) wurde von ihrem Ehemann und Hunderten Anhängern in Empfang genommen.

Der Gerichtshof hatte am Montag entschieden, dass die Untersuchungshaft nicht gerechtfertigt sei, da keine Verdunklungsgefahr bestehe. Eine Entscheidung in der Sache fällte das Verfassungsgericht allerdings nicht.

Fujimori war im Oktober vergangenen Jahres wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen worden. Sie soll im Wahlkampf 2011 illegale Zahlungen vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten haben. Die Firma steht im Mittelpunkt eines der größten Korruptionsskandale Lateinamerikas und war auch in Peru an einer Reihe öffentlicher Aufträge beteiligt.

Fujimori wies die gegen sie erhobenen Vorwürfe stets zurück. "Ich habe den schmerzlichsten Moment meines Lebens durchgemacht", sagte die Oppositionschefin nach ihrer Entlassung Fujimori vor Journalisten. Die Entscheidung, sie freizulassen, habe einen "Prozess voller Missstände und Willkür korrigiert".

Im Kampf gegen die weit verbreitete Korruption ist Perus Präsident Martín Vizcarra zuletzt mit dem von Fujimoris FP kontrollierten Kongress aneinandergeraten. Weil er sich in seinen Bemühungen gegen Vetternwirtschaft und Mauscheleien von den Abgeordneten ausgebremst sah, löste er das Parlament auf und setzte für Januar Neuwahlen an. Nach der Freilassung ihrer Vorsitzenden könnte die FP nun gestärkt in die Abstimmung gehen.

Fujimori droht nach wie vor ein Verfahren wegen der Korruptionsvorwürfe. Sie kündigte an, mit der Justiz zu kooperieren. Bevor sie über ihre weiteren Pläne entscheide, wolle sie Zeit mit ihrer Familie verbringen. Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori. Dieser sitzt eine 25-jährige Haftstrafe wegen Korruption und Menschenrechtsverstößen ab.