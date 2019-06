16. Juni 2019, 18:46 Uhr Peru 5400 an einem Tag

Laut einem Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks sind an einem Tag so viele venezolanische Migranten nach Peru eingereist wie nie zuvor. Am Donnerstag seien 5400 Venezolaner ins Land gekommen, teilten UNHCR-Vertreter am Freitag mit. Hintergrund sind neue Einreisebestimmungen: Venezolanische Migranten müssen nun Pässe und Visa vorweisen - Anforderungen, die die meisten nicht erfüllen. In Peru leben etwa 770 000 Venezolaner, die vor der Krise in ihrem Land geflüchtet sind.