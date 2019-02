19. Februar 2019, 18:40 Uhr Personalausweise Schlimme Finger

Die Sicherheitsapparate eines Polizeistaats dürfen alles, was sie können. Sicherheitsapparate eines Rechtsstaats können alles, was sie dürfen. Aber das hat eine Grenze. Mit dem neuen Fingerabdruck-Regime der EU für Personalausweise ist die Grenze überschritten.

Von Heribert Prantl

Europa könnte wirklich eine gute Heimat sein in flüchtigen Zeiten. Eine gute Heimat nimmt aber nicht die Fingerabdrücke von jedem ihrer Bürger. Sie behandelt ihre Bürger nicht so, wie man früher nur Verbrecher behandelt hat. Sie betreibt nicht die umfassende Erfassung der Menschen, sondern schützt sie davor. Eine gute Heimat greift nicht zu dem dummen Spruch, man habe nichts zu befürchten, wenn man nichts zu verbergen habe. Es ist viel zu befürchten, wenn nun jeder Personalausweis einen digitalen Fingerabdruck enthalten muss. Zu befürchten ist, dass alsbald all die Daten in einer Zentraldatei registriert sein werden, die Daten von 370 Millionen Europäern.

Bisher wurden nur Fingerabdrücke von Flüchtlingen genommen und in der Großdatei Eurodac gespeichert. Es sollte so verhindert werden, dass in mehreren Ländern Asyl beantragt wird. Ein Grund dafür, warum nun jeder EU-Bürger so behandelt werden muss, wird sich finden. Es wird sich alsbald wohl auch ein Grund dafür finden, warum auch noch DNA-Profile gespeichert werden müssen.

Die Sicherheitsapparate eines Polizeistaates dürfen alles, was sie können. Die Sicherheitsapparate eines Rechtsstaats können alles, was sie dürfen. Sie dürfen und können viel. Aber das hat eine Grenze. Mit dem Fingerabdruck-Regime ist die Grenze überschritten.