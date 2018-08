2. August 2018, 18:45 Uhr Persischer Golf Teheraner Puzzle-Spiele

Iran zeigt die Muskeln: Ein Zwischenfall im Roten Meer, geplante Manöver im Persischen Golf, Drohungen gegen die USA: Israel fühlt sich allmählich umzingelt - und droht.

Von Alexandra Föderl-Schmid , Tel Aviv

Der Vorfall selbst hat zunächst gar nicht so viel Aufsehen erregt: Zwei Schiffe aus Saudi-Arabien wurden in der Meerenge von Bab al-Mandab angegriffen, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Die Attacke von vor gut einer Woche reklamierten für sich die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen aus Jemen. Erst als Saudi Arabien bekannt gab, den Öltransport auf dieser Route auszusetzen, wurde die größere Dimension deutlich. Diese Schifffahrtsstraße, die vom Roten Meer zum Indischen Ozean führt, gilt als drittwichtigste der Welt und stellt eine wichtige Versorgungslinie für den globalen Ölnachschub dar.

Jerusalem antwortet mit unverhüllter Angriffsbereitschaft

Dass dieser Angriff in weiterer Folge sogar eine größere militärische Operation in der Region auslösen könnte, offenbarte erst Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Er nutzte eine Zeremonie für Marinesoldaten, um eine Warnung an Iran zu richten. "Wir konnten einen heftigen Angriff beobachten, bei dem iranische Verbündete versucht haben, den internationalen Schiffsverkehr zu sabotieren." Netanjahu drohte Teheran mit der militärischen Reaktion einer Allianz von Staaten, sollte die Islamische Republik die Meerenge zwischen Arabien und Afrika blockieren.

Verteidigungsminister Avigdor Lieberman verstärkte diese Botschaft: "Das israelische Militär steht bereit, gleichzeitig an zwei Fronten zu agieren und auch noch am Roten Meer." Mit zwei Fronten meinte er entlang des Gazastreifens und in Syrien entlang der von Israel besetzten Golanhöhen. "In so einem Fall würden wir weniger selektiv vorgehen, und der Schaden für unsere Gegner wäre noch größer. Ich hoffe, dass das berücksichtigt wird", sagte Lieberman.

Dass Iran auch am Roten Meer aktiv ist, darauf ließen zuletzt Äußerungen des Chefs der für Auslandsoperationen zuständigen Quds-Brigaden der Revolutionsgarden schließen. Qassem Soleimani machte die USA verantwortlich für "unsichere Bedingungen" im Roten Meer. Bisher hatte Iran nur mit einer Blockade der Straße von Hormus auf der anderen Seite der Arabischen Halbinsel gedroht, die als weltweit wichtigste Meeresstraße gilt. Die Straße von Hormus ist Eingangstor zum Persischen Golf, dessen direkter Anrainer Iran ist. Würden für die internationale Ölversorgung wichtige Meerengen gesperrt, stiegen auf den Märkten die Preise.

Auch die USA registrieren verstärkt Aktivitäten Irans in der Region. Zumindest ein größeres Militärmanöver werde in den nächsten Tagen im Persischen Golf vorbereitet. Es seien vermehrt Aktionen unter anderem an der Straße von Hormus zu verzeichnen, teilte das zuständige US-Kommando mit. Es wird damit gerechnet, dass mindestens hundert Schiffe daran beteiligt sind. Die USA wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus gesichert ist. Dieses Manöver könnte auch ein Signal an die USA sein: Die Spannungen zwischen den beiden Staaten haben zugenommen. Staatschef Hassan Rohani hatte Washington in einer Fernsehansprache mit der "Mutter aller Schlachten" gedroht. Rohani wandte sich direkt an US-Präsident Donald Trump: "Sie können nicht das iranische Volk aufhetzen, entgegen seiner eigenen Sicherheit und seinen eigenen Interessen." Trump antwortete via Twitter in Großbuchstaben: "Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen zu spüren bekommen, die nur wenige in der Geschichte jemals zu spüren bekommen."

Die Auswirkung des Kriegs in Syrien bekommt derzeit auch Israel zu spüren. Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht auf Donnerstag sieben bewaffnete Männer im Süden der von Israel annektierten Golanhöhen getötet. Nach Angaben von Armeesprecher Jonathan Conricus bewegten sie sich in Kampfformation in Richtung Israel. "Es war offensichtlich, dass es sich um Terroristen in Angriffsmission handelte", sagte Conricus. Man gehe davon aus, dass es Mitglieder einer IS-Splittergruppe gewesen seien. Der IS soll seine letzten Gebiete an der Grenze zu Israel und Jordanien an syrische Regierungstruppen verloren haben. Unterdessen haben UN-Blauhelmtruppen erste Patrouillen an der Grenze zwischen Syrien und den Golanhöhen wieder aufgenommen. Netanjahu jedenfalls hat wegen der Auseinandersetzungen mit Iran und in Syrien sowie der Lage im Gazastreifen, die am Sonntag in Israels Sicherheitskabinett diskutiert werden soll, eine Reise nach Kolumbien abgesagt.