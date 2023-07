Nach der Entsendung weiterer amerikanischer Kriegsschiffe und Streitkräfte in die Golfregion hat Irans Luftwaffe eine Großübung gestartet. Am Persischen Golf und anderen iranischen Landesteilen kamen bei dem Manöver seit Sonntag mehr als 90 Flugzeuge und Kampfdrohnen zum Einsatz, wie Staatsmedien am Montag berichteten. Der Oberbefehlshaber der Armee, Abdolrahim Mussawi sagte: "Die Botschaft dieser Übung ist (...) die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und die heiligen Ideale der Islamischen Revolution zu schützen und die Interessen der großen iranischen Nation entschieden zu verteidigen." Die Luftwaffe probte unter anderem mit sogenannten Kamikaze-Drohnen und Kampfjets Angriffe auf militärische Attrappen. Vergangene Woche hatten die USA angekündigt, militärische Verstärkung in die Golfregion zu schicken. Ziel sei es, die Freiheit der Schifffahrt in der Region zu sichern. Die USA werfen der iranischen Marine vor, den zivilen Schiffverkehr in der Straße von Hormus und im angrenzenden Golf von Oman zu behindern. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Zwischenfälle mit Öltankern.