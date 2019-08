12. August 2019, 18:51 Uhr Persischer Golf Irak gegen Marinemission

Die arabischen Anrainer des Persischen Golfs brauchen nach Ansicht des irakischen Außenministers Mohammed al-Hakim für die Sicherung der Schifffahrt keine ausländische Hilfe. Deren Einsatz würde nur Spannungen in der Region erhöhen, twitterte er am Montag. Damit reagierte er auf das Streben Washingtons nach einer US-geführten Mission in der Straße von Hormus. Iran hat dort kürzlich Schiffe aufgebracht, die USA möchten nun, dass ein internationales Bündnis kommerzielle Schiffe dort im Auge behält und potenziell begleitet.