30. Juli 2019, 12:29 Uhr Persischer Golf USA bitten Deutschland um Beteiligung an Hormus-Mission

Die Bundesregierung äußerte sich bislang zurückhaltend, besonders bei der SPD gibt es Vorbehalte.

Die britische Regierung ist zuvor von dem Plan abgerückt, eine eigene europäische Schutzmission einzurichten.

Die USA hatten die Mission Mitte Juli angekündigt, nachdem im Golf von Oman Tanker angegriffen worden sind.

Die USA haben Deutschland nach eigenen Angaben offiziell darum gebeten, sich an der Sicherung des Handelsverkehrs in der Straße von Hormus zu beteiligen. "Wir haben Deutschland förmlich gebeten, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen", teilte eine Sprecherin der US-Botschaft in Berlin der Nachrichtenagentur dpa mit.

Die britische Regierung hatte vergangene Woche eine europäische Mission mit Frankreich und Deutschland zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Persischen Golf angeregt, nachdem Mitte Juli ein unter britischer Flagge fahrender Öltanker von iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden war. Unter dem neuen Premier Boris Johnson rückte London nach SZ-Informationen zuletzt allerdings von diesem Plan ab und deutete an, sich an der von den USA geplanten Operation Sentinel beteiligen zu wollen.

Das US-Militär hatte seine Mission Mitte Juli angekündigt. Sie reagierte damit auf Angriffe auf Tanker im Golf von Oman, für die Washington ebenfalls die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich macht.

Die von London zunächst angeregte europäische Mission hatte in deutschen Politik eine intensive Debatte darüber ausgelöst, ob und in welcher Weise Deutschland sich daran beteiligen solle. Die Optionen, die im Raum stehen, reichen von einer reinen Beobachtungsmission bis hin zu militärischen Eskorten für Handelsschiffe.

Die Bundesregierung äußerte sich bislang zurückhaltend zu einer Beteiligung der Bundeswehr. Besonders bei der SPD gibt es Vorbehalte gegen eine militärische Beteiligung, aber auch bei den Oppositionsparteien Grüne, FDP und Linke.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, plädierte hingegen klar für eine Beteiligung an einer EU-Schutzmission. Ein "Nebeneffekt" könne zudem darin liegen, es dem britischen Premier Johnson schwerer zu machen, "die EU als nichtsnutzig zu verteufeln", sagte Ischinger.