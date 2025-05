Von Benedikt Peters, München

Es war ein heißer Morgen in Berlin, und Pepe Mujica wirkte müde. Leicht zusammengesunken saß der damals 81-Jährige im Sommer 2016 auf der Terrasse eines Hotels in Mitte, nippte an einem Becher Matetee und sprach über große Fragen. Über das Glück, über Gerechtigkeit und über die ewigen Kämpfe in seiner geschundenen Heimat Lateinamerika.