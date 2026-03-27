Die Nachricht mag manche nicht mehr überraschen, dennoch ist sie von immenser Bedeutung für die aktuelle und künftige Verteidigungspolitik der USA: Das Pentagon hat sich festgelegt auf die US-Firma Palantir als zentralen Lieferanten für die Kriegsführung mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI).
KI-KriegsführungPalantir-Software wird Teil der amerikanischen „Tötungskette“
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Das US-Unternehmen Palantir wird der wichtigste Technologiepartner des Pentagons. Sein auf künstlicher Intelligenz basierendes „Maven“-System dient als „Gehirn“ von Militäreinsätzen. Das bedeutet Kriegsführung in neuen Dimensionen.
Von Thomas Kirchner
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Das Unternehmen Anthropic setzt bei der Nutzung seiner künstlichen Intelligenz ethische Grenzen. Die US-Regierung hat ihm deshalb alle Aufträge entzogen und stuft es als „Lieferkettenrisiko“ ein.
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