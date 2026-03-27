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KI-KriegsführungPalantir-Software wird Teil der amerikanischen „Tötungskette“

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Eine „EA-18G Growler“ auf dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ vor einem Einsatz. Im Krieg gegen Iran spielt KI bereits eine zentrale Rolle.
Eine „EA-18G Growler“ auf dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ vor einem Einsatz. Im Krieg gegen Iran spielt KI bereits eine zentrale Rolle. U.S. Navy Handout/Planet Pix via ZUMA/dpa

Das US-Unternehmen Palantir wird der wichtigste Technologiepartner des Pentagons. Sein auf künstlicher Intelligenz basierendes „Maven“-System dient als „Gehirn“ von Militäreinsätzen. Das bedeutet Kriegsführung in neuen Dimensionen.

Von Thomas Kirchner

Die Nachricht mag manche nicht mehr überraschen, dennoch ist sie von immenser Bedeutung für die aktuelle und künftige Verteidigungspolitik der USA: Das Pentagon hat sich festgelegt auf die US-Firma Palantir als zentralen Lieferanten für die Kriegsführung mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI).

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SZ PlusVon Thomas Kirchner

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