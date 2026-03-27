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KI im KriegPalantir liefert das „Gehirn“ der amerikanischen Tötungskette

Lesezeit: 4 Min.

Eine „EA-18G Growler“ auf dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ vor einem Einsatz. Im Krieg gegen Iran spielt KI bereits eine zentrale Rolle.
Eine „EA-18G Growler“ auf dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ vor einem Einsatz. Im Krieg gegen Iran spielt KI bereits eine zentrale Rolle. U.S. Navy Handout/Planet Pix via ZUMA/dpa

Das US-Unternehmen Palantir wird der wichtigste Technologiepartner des Pentagons. Der Einsatz seines auf künstlicher Intelligenz basierenden „Maven“-Systems bedeutet Kriegsführung in neuen Dimensionen.

Von Thomas Kirchner

Die Nachricht mag manche nicht mehr überraschen, dennoch ist sie von immenser Bedeutung für die aktuelle und künftige Verteidigungspolitik der USA: Das Pentagon hat sich festgelegt auf die US-Firma Palantir als zentralen Lieferanten für die Kriegsführung mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI).

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Das Unternehmen Anthropic setzt bei der Nutzung seiner künstlichen Intelligenz ethische Grenzen. Die US-Regierung hat ihm deshalb alle Aufträge entzogen und stuft es als „Lieferkettenrisiko“ ein.

SZ PlusVon Thomas Kirchner

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