Streetart zu Polizeieinsatz 24.08.2018, Sachsen, Dresden: Ein Graffiti mit der Aufschrift 'Pegizei' ist an einer Hauswand in der Dresdner Neustadt zu sehen. Thematisiert ist der umstrittene Polizeieinsatz gegen ein ZDF-Team am Rande einer Pegida-Demonstration gegen den Besuch von Kanzlerin Merkel. Foto: Robert Michael/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

(Foto: dpa)